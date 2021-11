Bruno Fernandes preparado para ir ao dentista

"Defrontar a Atalanta é como ir ao dentista!" Esta frase é de Guardiola, treinador do Manchester City, e espelha bem a dificuldade que sentirá hoje o Manchester United de Bruno Fernandes e Ronaldo no Gewiss Stadium, em Bérgamo.

Bruno está avisado para o perigo que corre o líder do Grupo F. "A força da Atalanta é a união, o desejo de vencer, a garra. Há cinco anos ninguém imaginaria que ela iria atingir este patamar", refere o médio dos red devils, sublinhando o efeito balsâmico do triunfo de sábado: "Ganhámos ao Tottenham e agora vamos ver o que conseguimos fazer diante da Atalanta. Queremos vencer! Cavani e Ronaldo tiveram muita responsabilidade na vitória sobre o Tottenham, mas há outros jogadores de enorme craveira na equipa. É muito fácil jogar atrás de qualquer um dos nossos avançados. Estou lá para servi-los e deixá-los felizes. É o que quero fazer amanhã [hoje]..."

Gasperini tem a noção de que o rival está repleto de estrelas, sendo que uma delas brilha mais do que as restantes. Quem? "Ronaldo é um jogador extraordinário. Está a sair-se bem no Manchester United depois de ter dado imenso à Serie A. Mesmo correndo o risco de ele nos marcar mais vezes golos, sempre lamentei o facto de ele se ter mudado para Inglaterra. Prefiro sempre que os melhores jogadores atuem em Itália", sustenta o treinador da Atalanta.