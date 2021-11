Calabria: «Temos capacidade para fazer melhor, a começar já nesta partida»

Sem pontos conquistados no grupo B da Liga dos Campeões, o AC Milan joga esta quarta-feira a sua continuidade na prova e até nas competições europeias diante do FC Porto. Calabria, lateral-direito de 24 anos dos rossoneri, prometeu uma resposta forte da sua equipa às adversidades, à imagem da boa campanha que a equipa tem feito na Serie A, onde soma 10 vitórias em 11 jornadas.





"Penso que [a má classificação na Champions] se trata de uma série de circunstâncias, que nos levaram a esta classificação, que não merecemos. Temos capacidade para fazer melhor, a começar já nesta partida. Claro que o que temos feito na Serie A é mérito de todos, de toda a equipa, que trabalha muito todos os dias", referiu o jogador, lamentando novamente alguma infelicidade milanesa nas três jornadas anteriores: "A Champions é uma competição de detalhes e esses detalhes não correram a nosso favor. Ficamos tristes pois merecíamos mais, mas nesta partida penso que vamos entrar bem e fazer um grande jogo."Calabria não alterou uma vírgula à ideia de competir ao mais alto nível com o FC Porto, prometendo uma luta acesa de início ao fim. "Será uma face, um olhar, de prontidão, pois é a última oportunidade que temos de continuar na Champions. Queremos fazer uma grande partida e iremos com certeza disputá-la do primeiro ao último minuto", afirmou.