Capitão do Shakhtar sem medo do FC Porto: «Não é uma equipa muito estável, será fácil defrontá-la»

Para lá de Patrick van Leeuwen , também o capitão Taras Stepanenko mostrou-se "muito feliz" com um "bom sorteio" e admite que "há todas as oportunidades para lutar e avançar" até aos oitavos de final, revelando que acreditava no cruzamento da sua equipa com o FC Porto."Sinceramente, há algum tempo que não assisto aos jogos deles. Sei que tiveram alguns problemas na temporada anterior. Penso que não é uma equipa muito estável e, por isso, será fácil defrontá-la. Como pudemos constatar, o Benfica tem bons períodos de vez em quando. No geral, as equipas portuguesas e todo o futebol português possuem jogadores habilidosos. Dá para conseguir resultados [positivos] contra eles, até porque foi isso que aconteceu de cada vez que jogámos com FC Porto, Benfica ou Sporting de Braga", disse o médio internacional ucraniano, de 34 anos, que está vinculado ao clube há 11 épocas.