Carl Hoefkens: «Não vamos cometer os mesmos erros contra o FC Porto»

O Club Brugge está bem e recomenda-se. A garantia é de Carl Hoefkens, treinador dos belgas, que fez a antevisão ao encontro desta quarta-feira, com o FC Porto, para a 5.ª jornada da Liga dos Campeões. Depois de na última jornada do campeonato local a sua equipa ter desperdiçado uma vantagem de dois golos mesmo e com mais um jogador em campo do que Saint-Gilloise [jogo terminou 2-2], o técnico prometeu um Club Brugge de volta ao seu melhor nível."Fizemos uns bons 25 minutos contra o Saint-Gilloise, depois analisámos o que aconteceu. Acredito que não iremos cometer os mesmos erros contra o FC Porto. O campeonato e a Champions não são a mesma coisa", referiu, apostado em ver um duelo de emoções fortes nesta 5.ª jornada da fase de grupos: "Vamos defrontar um FC Porto que tem de ganhar. Não estou à espera de outros jogadores, imagino que sejam praticamente os mesmos. Gosto da forma de jogar deles, estou à espera de muitos duelos, emoções fortes... Teremos de manter a calma quanto tivermos bola."Carl Hoefkens orienta a melhor defesa de toda a fase de grupos da Champions, com zero golos sofridos, e, convidado a explicar tal estatuto... apontou à forma como a sua equipa controla o jogo. "Defendemos bem, mas acho que tem muito a ver com a nossa posse de bola. Com bola fica mais difícil para o adversário, conseguimos ser dominantes e, quando a perdemos, conseguimos travar rapidamente o ataque do adversário graças ao trabalho de toda a equipa. Quando isso não acontece, temos na baliza um grande guarda-redes", disse, vincando não estar obcecado com o 1.º lugar do grupo.