Casos positivos de Covid-19 no At. Madrid: afinal, como prossegue o protocolo da UEFA?

Os dois casos positivos à Covid-19 apresentados, este domingo, pelo Atlético Madrid obrigam à UEFA acionar o protocolo de higiene e segurança estabelecido pelo organismo que rege o futebol europeu.

No dia anterior ao plantel rojiblanco partir com destino a Lisboa, cidade que dará palco à final-8 da prova milionária, a formação orientada por Diego Simeone, onde joga o português João Félix, oficializou dois casos positivos ao novo coronavírus, num total de 93 pessoas que deveriam viajar com a comitiva madridista. Esses dois infetados, refira-se, já sabem que não poderão viajar para Lisboa.

Pois bem, como reage a UEFA a estes casos? Poderá um jogo realizar-se com a devida naturalidade? De acordo com os regulamentos da UEFA, qualquer equipa que apresente um caso positivo à Covid-19 no seu plantel - entre jogadores, equipa técnica e staff - poderá competir desde que tenha um mínimo de 13 jogadores disponíveis. Caso entre os 13 jogadores disponíveis não exista um único guarda-redes, o jogo deverá, então, mudar-se para outra data a realizar.

Inscrição de jogadores que não contemplem a lista de disponíveis pelo clube para a UEFA

Se no mínimo de 13 jogadores disponíveis para a partida não existir um guarda-redes disponível, a UEFA possibilita - dentro dos prazos estipulados - que uma equipa inscreva um atleta que não contemple a lista do clube para a UEFA. Isto se, claro, o jogador estiver inscrito nas competições nacionais (campeonato).

Derrota sem ir a jogo

Uma vez que as duas equipas não possam chegar a um acordo para a realização da partida numa nova data, a formação que não pode jogar o encontro - por culpa de casos positivos à Covid-19 - será responsável por esse mesmo desfecho, perdendo assim o encontro por um resultado automático de 3-0.