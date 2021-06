Ceferin agradece a Portugal

O presidente da UEFA deixou um agradecimento especial a Portugal e ao líder da federação portuguesa, Fernando Gomes, pelo fantástico trabalho e desempenho enquanto parceiro da UEFA. “O futebol tem memórias fantásticas de Portugal”, disse Aleksander Ceferin na mensagem transmitida na Conferência da Presidência sobre a Diplomacia Desportiva, em Lisboa, onde destacou também a recente realização da Liga dos Campeões, no Estádio do Dragão.





Tiago Brandão Rodrigues, ministro da Educação, também marcou presença no evento e realçou o papel do Desporto como elemento essencial para quebrar as barreiras culturais entre países: “O Desporto tem o poder de mudar o Mundo.” O governante lembrou, entre tantos outros, o episódio de 2018, quando, “unidas pela mesma bandeira”, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte entraram juntas na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de inverno, como prova deste elemento de equilíbrio e união no Desporto. A segunda sessão da Conferência realiza-se hoje.