Ceferin e a final da Champions no Dragão: «Mais uma vez recorremos aos nossos amigos em Portugal»

A final da Champions vai ser disputada no Estádio do Dragão, no próximo dia 29, e o presidente da UEFA agradeceu o empenho da federação portuguesa e do governo, que aceitaram receber o jogo num tão curto espaço de tempo.





"Nunca esperámos ter um ano como o que passou. Os adeptos estiveram mais de 12 meses sem poderem ver as respetivas equipas e atingir a final da Champions é o pináculo do futebol em termos de clubes. Privá-los de poderem ver o jogo ao vivo não era uma opção e estou feliz por termos encontrado uma solução", disse Aleksander Ceferin ao site da UEFA."Mais uma vez recorremos aos nossos amigos em Portugal para ajudarem a UEFA e a Liga dos campeões e eu estou, como sempre, estou agradecido à FPF e ao governo português por terem aceitado receber o jogo num tão curto espaço de tempo. Eles trabalharam de forma incansável para encontrar soluções para os desafios que um jogo desta magnitude implica. Sempre que aparecia um obstáculo apresentavam uma solução e o facto de receberem a final deste ano deve-se ao seu trabalho árduo e perseverança."Ceferin recordou, depois, que a UEFA negociou com o governo britânico a mudança da final da Turquia para Wembley e agradeceu o esforço de todos os envolvidos.A final vai colocar frente a frente o Manchester City e o Chelsea.