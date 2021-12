Ceferin pede perdão: «O que aconteceu no sorteio não foi um erro humano mas sim da UEFA»

O Comité Executivo da UEFA esteve reunido esta quinta-feira e Aleksander Ceferin abordou o que sucedeu no problemático sorteio da Liga dos Campeões na segunda-feira."Chegou-nos a informação de que algo correu mal com o software, tive uma reunião pelo telefone com eles, os provedores do software, e propuseram voltar a fazer o sorteio e que não sabiam quando tinha ocorrido o erro. Decidimos ser transparentes e dizer o que se passou para não voltarmos a repetir esses erros no futuro. É muito cedo para saber as possíveis consequências. Não podemos ser tão dependentes da tecnologia. Não foi um erro humano, foi um erro da UEFA, pedimos desculpa a todos", disse o presidente do organismo.O fair-play financeiro e as alterações projetadas para a próxima época foram igualmente discutidas na reunião. "Estamos a discutir com as ligas, com os detentores dos direitos. Falei com as ligas espanhola, inglesa e alemã. Vamos continuar a falar e todas as partes estão muito interessadas e unidas na mudança. Há que nos adaptarmos aos novos tempos e estou otimista de que chegaremos a acordo porque é algo importante para todos".