Centro de Neres e cabeceamento de Otamendi: o golo do Benfica ao Dínamo Kiev

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Aos 27' do Benfica-Dínamo Kiev , Otamendi fez o 1-0 para as águias. Uma jogada de laboratório, com um canto curto e depois um centro tenso de David Neres para o segundo poste, onde surgiu o capitão encarnado a faturar de cabeça. Veja a jogada em baixo: