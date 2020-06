Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

E se a Champions não for concluída? At. Madrid quer ser declarado campeão e explica porquê Presidente do Atlético Madrid afirma que o seu clube deveria ser o campeão da prova milionária em caso de não conclusão devido à Covid-19





• Foto: Action Images