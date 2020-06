«Champions perto de decidir-se com uma final 8 em Portugal»: espanhóis dizem que cenário ganha força

A final da presente edição da Liga dos Campeões pode passar por Lisboa, mais concretamente pelo Estádio da Luz, isto depois de a organização de Istambul - local para onde estava marcada a decisão da prova milionária - ter comunicado à UEFA que não consegue suportar os custos financeiros de um evento desta dimensão, visto que se realizará sem adeptos. Depois de a Cadena Cope ter avançado há dias com esta possibilidade, o cenário volta a ganhar força esta terça-feira com o 'Mundo Deportivo' a adiantar: "Champions perto de decidir com uma final 8 em Portugal".





"A capital turca está a ponto de renunciar por problermas económicos e Lisboa (Estádio sa Luz) surge como favorita a albergar a final com o Estádio José Alvalade como apoio para una Final Four o uma Final Eight, uma opção que ganha força", pode ler-se no jornal espanhol.A capital portuguesa está assim bem posicionada para assegurar a final da Champions e é um dos destinos que mais agrada aos responsáveis da UEFA, embora também se saiba que enfrenta a concorrência de cidades espanholas e alemãs.A confirmar-se, a Luz poderá voltar a receber a final da Champions seis anos depois: em 2014, o Real Madrid de Cristiano Ronaldo levantou o troféu na capital portuguesa, após bater o Atlético Madrid.