Chelsea com pensamento nos ‘oitavos’

As duas vitórias nos duelos com o Milan, em teoria o adversário mais complicado do grupo, colocaram o Chelsea no bom caminho para seguir para os ‘oitavos’ e um triunfo na visita ao Salzburgo confirmará esse objetivo. As instruções são simples, mas a missão promete ser mais espinhosa, perante uma equipa que ocupa o 2º posto e que arrancou um empate (1-1) na 1ª volta, em Londres, naquele que foi o primeiro jogo de Graham Potter no banco dos blues. O técnico inglês, que confirmou a ausência do central Koulibaly, foi prudente na antevisão e admitiu estar à espera de um “desafio complicado”, avisando que a qualificação “não está fechada”. Certo é que, quem quiser ser feliz terá de fazer algo inédito: o Salzburgo nunca venceu um clube inglês e o Chelsea não conseguiu ganhar nas duas deslocações à Áustria.