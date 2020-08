Choupo-Moting: «Uma equipa tão grande como o PSG tem que ter esta ambição»

Choupo-Moting foi o herói improvável do apuramento dos parisienses para as meias-finais da Liga dos Campeões, ao marcar o golo decisivo perto do final do encontro (90'+3). No final, o avançado camaronês distribui os louros por toda a equipa. "Foi um jogo louco. Um jogo difícil contra um adversário difícil. Não foi nada fácil. O Neymar fez um grande jogo, um jogo incrível mas infelizmente não marcou. Quando estava para entrar [fê-lo aos 79 minutos, para o lugar de Icardi] só pensava 'não podemos perder, não podemos ir para casa assim'. O resto é história. Eu estava confiante em mim mesmo e na equipa. Sentimo-nos bem enquanto equipa. Estamos a viver bons momentos dentro e fora de campo. Ganhámos quatro troféus, mas este é o mais importante. Acreditamos em nós próprios. Todos sabem que temos jogadores de grande qualidade, mas queríamos mostrar isso também como equipa. Estou muito feliz por termos conseguido demonstrá-lo hoje", disse, à 'BT Sports', acrescentando.





"É muito tempo e nunca ganhámos a Champions League. Uma equipa tão grande tem que ter essa ambição. Vamos dar tudo no próximo jogo e continuar a acreditar para fazer história".