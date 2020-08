Cluj e Omonia de Chipre na segunda pré-eliminatória da Champions

O Cluj e o Omonia de Chipre, com portugueses, apuraram-se esta quarta-feira para a segunda pré-elminatória da Liga dos Campeões de futebol, enquanto os lusos que atuam no KuPS e no Fola ficaram pelo caminho.

Camora foi titular e Luís Aurélio entrou durante o desafio no qual os romenos do Cluj se impuseram, por 2-0, na visita aos malteses do Florian, com o triunfo a ficar definitivamente 'selado' somente aos 90+7, com o segundo golo.

O Omonia de Chipre, com Vítor Gomes no 'onze' e Kiko no banco, afastou na Arménia o Ararat de Ângelo Meneses, com um golo solitário do brasileiro Thiago, já no prolongamento.

Nuno Tomás alinhou de início nos finlandeses do KuPS, que, na Noruega, foram goleados por 5-0 pelo Molde e, em Israel, Pedrinho não saiu do banco na derrota dos lituanos do Riga por 2-0 em casa do Maccabi Telavive.



Os luxemburgueses do Fola de Diogo Pimentel foram à Macedónia perder por 2-0 com o Sheriff.

Na terça-feira, os polacos do Legia Varsóvia, de André Martins e Luís Rocha, que não saíram do banco, impuseram-se aos norte-irlandeses do Linfield por 1-0, enquanto Tomané entrou aos 68 minutos na goleada (5-0) dos sérvios do Estrela Vermelha ao modesto Europa, de Gibraltar.

O Benfica entra em competição somente na terceira pré-eliminatória, igualmente em jogo único, seguindo-se, em caso de apuramento, o play-off, neste caso a duas mãos, de acesso à fase de grupos, na qual já está o FC Porto, campeão português.