Conceição: «Para acabar a Liga dos Campeões em maio é preciso mais de toda a gente, do país»

O FC Porto levou a melhor no reencontro com o Chelsea em Sevilha, ao bater a formação inglesa por 0-1, em jogo da segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, resultado que ainda assim foi insuficiente para os dragões qualificarem-se para a próxima fase da prova.

No final da partida, Sérgio Conceição elogiou o seu grupo de trabalho, afirmando que foi mesmo um dos melhores jogos que teve na sua carreira como treinador principal.

"Sinto um orgulho enorme no grupo de trabalho que tenho e no esforço que os jogadores fizeram para estar aqui presentes. Para não acabarmos a Liga dos Campeões em abril e acabá-la em maio é preciso mais de toda a gente, do país. Hoje voltámos a fazer um jogo muito acima da média. Não deixámos o adversário usar as suas armas mais fortes. Por vezes, entrámos no último terço com menor definição, mas criámos oportunidades. Estou desiludido, estou triste porque nós, FC Porto, merecíamos mais e merecíamos estar presentes nas meias-finais. Há que refletir sobre aquilo que não correu bem, porque se estamos fora é porque algo não correu bem. Foi um dos melhores jogos enquanto treinador", começou por dizer o técnico portista, em declarações na 'flash-interview' da Eleven Sports.

Lance entre Mason Sount e Jesús Corona

"São esses pormenores que decidem este tipo de eliminatórias. Estas equipas conseguem dar uma imagem diferente daquilo que fazem no campeonato. Estou muito orgulhoso dos nossos meninos, porque são o futuro do FC Porto e graças a eles é que o FC Porto chegou a maio a disputar esta prova."

Lançamento ao próximo jogo do campeonato

"Eu acredito que vamos ter um jogo muito difícil na Madeira e continuamos na luta pelo campeonato", terminou.