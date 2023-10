Confrontos com adeptos holandeses em Lens resultam em 24 feridos

Os incidentes na terça-feira entre adeptos do PSV Eindhoven e as forças da ordem em França, em Lens, por ocasião do jogo da Liga dos Campeões, resultaram em 24 feridos, informaram as autoridades locais.

Segundo a mesma fonte, uma pessoa foi também detida por provocar danos a um veículo da polícia.

Os confrontos começaram duas horas antes do jogo da Champions, que terminaria com um empate a 1-1, e com mais de 200 adeptos do PSV no centro de Lens.

As autoridades, que fizeram escolta a cavalo, com motos e com agentes à civil, responderam com gás lacrimogéneo ao arremesso de projéteis e engenhos pirotécnicos por parte dos adeptos da equipa neerlandesa.

Dentro do estádio Félix Bollaert, com a presença de 40 000 espetadores, também se verificou o lançamento de objetos, entre os quais cadeiras, a que os adeptos franceses responderam com vidros, obrigado à intervenção das brigadas antimotim.

As autoridades francesas tinham prevista a presença de 2000 adeptos do PSV, 500 dos quais potencialmente violentos, razão pela qual mobilizaram drones para vigiar o centro da cidade e arredores do estádio.