Cristiano Ronaldo bateu mais um recorde na Liga dos Campeões

'Pedalada' de Cristiano Ronaldo deixou adversário para trás e Mandzukic só teve de encostar 'Pedalada' de Cristiano Ronaldo deixou adversário para trás e Mandzukic só teve de encostar

Contra factos há poucos argumentos: Cristiano Ronaldo escreve mais uma página de ouro no seu livro dos recordes. O internacional português é o primeiro jogador da história a somar 100 vitórias em jogos da Liga dos Campeões.Com o triunfo da Juventus frente ao Valencia, terça-feira, por 1-0 em Turim, que apurou a equipa italiana para os oitavos de final da prova, Cristiano Ronaldo ficou em branco no que diz respeito a golos, o camisola 7 da vecchia signora não marcou mas deu a marcar e no final carimbou mais um feito histórico.A primeira vitória de Cristiano Ronaldo em jogos da Liga dos Campeões foi em 2003 com o Manchester United, equipa que representou até 2009 e com a qual somou 26 vitórias na Champions. Seguiu-se o Real Madrid, entre 2009 e 2018, com 71 triunfos, somando agora três vitórias com a camisola da Juventus.Ronaldo é também o melhor goleador da Liga dos Campeões, totalizando 122 golos, e o segundo futebolista que mais vezes ganhou a competição europeia: cinco (uma pelo Manchester United e quatro pelo Real Madrid).