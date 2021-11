'Chapelada' de Cristiano Ronaldo abre caminho à vitória do Man. United: veja o vídeo

.@ChampionLeague | Villareal 0 x 1 Man Utd



CHAPELADA DE CRISTIANO



Perto do Final do jogo + Jogo Empatado = CR7 ??#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/ay0RhUqA80 — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) November 23, 2021

O Manchester United venceu em casa do Villarreal por 2-0 , graças a um golo do inevitável Cristiano Ronaldo e ainda de Jadon Sancho. No seu golo, o avançado português estava no sítio certo à hora certa, aproveitou um erro de Gerónimo Rulli e, com um chapéu, bateu o guardião argentino. É um daqueles golos à CR7!