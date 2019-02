Cristiano Ronaldo não atira a toalha ao chão após "noite difícil" em Madrid

O Atlético Madrid venceu quarta-feira a Juventus por 2-0 no Wanda Metropolitano, tornando muito complicada a vida da equipa de Turim nos oitavos de final da Liga dos Campeões. O desfecho do jogo na capital de Espanha não faz Cristiano Ronaldo atirar a toalha ao chão. "Foi uma noite difícil, vamos acreditar", escreveu CR7 no Instagram.A imprensa espanhola fez duras críticas à exibição de CR7 e ao seu comportamento depois da reação de mostrar os cinco dedos. Em resposta aos insultos dos adeptos do Atlético, fez um gesto de mão aberta . Mais tarde, não quis prestar declarações e atirou: "Tenho cinco Champions, vocês nenhuma".O jogo de Madrid, no Wanda Metropolitano, acabou por confirmar a 'sina' de Simeone, que desde que está no comando dos 'colchoneros' nunca perdeu com italianos.Com Diogo Costa desastrado, Morata a ver um golo anulado (aos 70 minutos, por empurrão a Chielini) e Griezmann sem sorte (um remate à barra, aos 53), acabaram por ser Godín e Giménez os 'heróis' da equipa da casa.