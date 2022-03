Críticas e mais críticas: Ninguém poupa o Manchester United

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O mundo do futebol parece estar a perder a paciência para o Manchester United. Depois da eliminação desta noite frente ao Atlético de Madrid, foram muitas as figuras que vieram a terreiro 'carregar' nos pupilos de Ralf Rangnick.

Paulo Scholes, lenda do clube inglês, foi dos primeiros a reagir: "Como é que o Rangnick foi escolhido para treinar este clube durante seis meses? Não entendo. Se fosse o Simeone no banco do United, teriam passado..."

Guti, antiga figura do Real Madrid, foi direto ao assunto: "Nunca vi um Manchester United tão fraco."

Rio Ferdinand, antigo capitão do United: "As pessoas perguntam quanto tempo vai demorar para sair deste buraco... É difícil colocar um número. Cada vez mais difícil..."