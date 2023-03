Da exceção à regra ao emparelhamento até à final: o sorteio da Champions em perguntas e respostas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões acontece já esta sexta-feira (dia 17) e determinará os emparelhamentos para a próxima fase da liga milionária, onde o Benfica estará presente. Contudo, existem uma série de dúvidas quanto à realização e possíveis restrições para o sorteio que procurámos esclarecer num artigo de Perguntas e Respostas.



Quando será realizado o sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões?

O sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões irá realizar-se na sexta-feira (dia 17) e decorrerá na sede da UEFA, em Nyon (Suíça), a partir das 11 horas de Portugal Continental.

Onde poderei assistir ao sorteio?

O site oficial da UEFA transmitirá o sorteio na íntegra em sinal aberto, mas também poderá seguir, em tempo-real, no nosso site. Teremos um artigo que estará em permanente atualização com novas informações sobre tudo o que se passará na sede da UEFA e sobre o futuro das equipas que estão inseridas nesta fase do torneio.

Quais são as equipas que vão a sorteio?

O Benfica é a única equipa portuguesa que se encontra nesta fase da competição e tem sete possíveis adversários.

Eis todas as equipas que estarão presentes no sorteio:

Bayern Munique (ALE)

Benfica (POR)

Chelsea (ING)

Inter Milão (ITA)

Manchester City (ING)

AC Milan (ITA)

Nápoles (ITA)

Real Madrid (ESP)

Poderão defrontar-se equipas do mesmo país nesta fase?

Sim. Não existem cabeças-de-série nem proteção entre clubes do mesmo país. A acrescentar a isto, é também permitido o duelo entre equipas que já se tenham defrontado na fase de grupos da prova.

Como será realizado o sorteio?

Serão colocadas oito bolas dentro de uma taça, cada uma com o nome de uma das oito equipas presentes no sorteio e, posteriormente, baralhadas. A primeira equipa a ser sorteada jogará a primeira mão da eliminatória, contra a segunda formação sorteada. O procedimento é repetido até não existirem mais bolas para sortear.

O sorteio das meias-finais será realizado ao mesmo tempo?

Sim. Para o sorteio das meias-finais, serão inseridas quatro bolas dentro de uma taça com papéis onde estará escrito "Vencedor dos quartos de final 1", "Vencedor dos quartos de final 2", "Vencedor dos quartos de final 3" e "Vencedor dos quartos de final 4". As bolas serão sorteadas. A primeira e segunda bolas a serem sorteadas determinarão a meia-final 1, enquanto que a terceira e quarta bolas determinarão a meia-final 2. A primeira e terceira bolas representarão as equipas que jogarão em casa na primeira mão da eliminatória.

Haverá ainda um terceiro sorteio para determinar quem jogará em 'casa' na final da prova por razões administrativas, como indica o site oficial da UEFA.

Quando acontecerão os jogos dos quartos de final e das meias-finais?

A primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões serão disputados nos dias 11 (terça-feira) e 12 (quarta-feira) de abril, com a segunda mão a acontecer na semana seguinte (18 e 19). As meias-finais serão disputadas nos dias 9 e 10 (primeira mão) e 16 e 17 de maio (segunda mão).

Onde será disputada a final da Liga dos Campeões 2022/23?

A final está agendada para 10 de junho, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul (Turquia).

O que acontece quando equipas que partilham o mesmo estádio têm jogos agendados para o mesmo dia ou para o dia seguinte?

Segundo definido em Itália, Milan e Inter Milão, que partilham o mesmo estádio e poderão jogar em casa na primeira mão dos quartos de final, não poderão ocupar o estádio no mesmo dia nem nas 24 horas seguintes. Perante isto, determina-se que, em caso de os dois rivais disputarem a primeira mão dos quartos de final em casa, será o Milan que terá prioridade por tratar-se do campeão em título em Itália.