Daniele Orsato nomeado para o Barcelona-FC Porto

O italiano Daniele Orsato vai arbitrar o jogo entre Barcelona e FC Porto, na terça-feira, para a quinta jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, informou este domingo a UEFA.

O árbitro transalpino, de 48 anos e internacional desde 2010, esteve na final da Champions de 2020, disputada no Estádio da Luz, em Lisboa, entre Paris Saint-Germain e Bayern Munique, que os alemães venceram por 1-0.

Recentemente, Orsato arbitrou a vitória do Sporting de Braga no terreno do Panathinaikos, por 1-0, para a segunda mão do playoff para a Liga dos Campeões desta temporada.

Antes, esteve nos triunfos caseiros do FC Porto frente ao Atlético Madrid, por 2-1, na fase de grupos da Champions de 2022/23, e do Benfica diante do Barcelona, por 3-0, para a edição anterior da principal competição europeia de clubes, mas também no empate 3-3 do Sporting de Braga frente ao Leicester, para a Liga Europa de 2020/21.

Nas duas vezes que arbitrou a seleção portuguesa, a equipa das quinas perdeu, por 2-1 frente à Sérvia, na qualificação para o Mundial'2022, e por 1-0 com a Espanha, para a Liga das Nações de 2022/23.

O FC Porto visita o Barcelona na terça-feira, em jogo da quinta jornada do Grupo H da Champions, a partir das 21H locais (20H em Lisboa).

As duas equipas ibéricas dividem a liderança da 'poule', com nove pontos, sendo seguidos de Shakhtar Donetsk, com seis, e Antuérpia, ainda sem qualquer ponto.

Orsato vai ter como auxiliares os compatriotas Ciro Carbone e Alessandro Giallatini, enquanto o também italiano Massimiliano Irrati vai ser o videoárbitro (VAR).