Danilo: «Benfica demonstrou ao máximo a sua qualidade»

O reencontro de Danilo com o Benfica, no Estádio da Luz, acaba por ser de má memória para o defesa brasileiro ex-FC Porto. Foi titular e acabou por sair do reduto encarnado derrotado , numa partida na qual assumiu que a qualidade das águias fez a diferença."Foi um jogo onde o Benfica demonstrou ao máximo a sua qualidade. Tem jogadores de muita agilidade, fazem muitas trocas de posição, com intensidade alta e um sistema de jogo difícil de defender. Têm sempre um jogador a girar à frente da defesa e nas costas dos médios. Aproveitaram o momento deles e depois ficou difícil dar a volta. Na última a meia hora mostrámos intensidade e imagem diferente, que temos de manter.""Tem muita qualidade. Já no Sp. Braga, quando eu estava no FC Porto, demonstrava ter uma capacidade incrível, uma leitura de espaços muito boa. É um jogador diferente.""Não… Temos uma equipa que conhece as nossas qualidades e debilidades. Qualquer palavra dita dentro de campo é para incentivar e apoiar os colegas. Só podemos sair deste momento de altos e baixos como equipa."É um momento difícil, mas dá motivação para trabalhar mais. É a única maneira de sair desta situação. Existem dois caminhos: ficar em casa a chorar e reclamar da sorte ou trabalhar. Claro que vão apontar-nos o dedo, mas temos de continuar concentrados e a tentar melhorar."