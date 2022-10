Danilo Pereira: «O Benfica teve a felicidade do penálti»

Danilo Pereira comentou o empate (1-1) entre Paris Saint-Germain e o Benfica, garantindo que sabia da dificuldade do encontro da quarta jornada da Liga dos Campeões"Não sei do resultado da Juventus, mas não influencia em nada este jogo. Sabíamos que ia ser difícil, tal como foi no jogo fora. O Benfica muito bem organizado, mas nós entrámos bem no jogo e conseguimos chegar ao golo. Na 2ª parte, com menos agressividade e menos duelos ganhos, o Benfica teve a felicidade do penálti. Tentámos o golo até ao final, mas não conseguimos", frisou o médio português do PSG à Eleven Sports, apontando ao que falta jogar da Champions.