Danilo Pereira: «Temos grandes jogadores aqui que devem trabalhar juntos para melhorar»

Danilo Pereira foi titular na derrota do Paris Saint-Germain em casa do Bayern Munique (2-0) e atribuiu um peso relevante aos duelos no emblema do Allianz Arena."O Bayern é uma equipa muito física e que ganha muitos duelos. Nós não o ganhámos. É difícil", começou por dizer à Eleven Sports."Temos de fazer as coisas de forma coletiva e não individualmente. Penso que devemos continuar assim a progredir porque o PSG é grande. Devemos acreditar em nós mesmos porque temos grandes jogadores aqui que devem trabalhar juntos para melhorar", considerou também o internacional português.