Danilo: «Vingança? O Benfica deu-me a chance de estar aqui hoje»

Apesar dos cinco anos que passou no FC Porto, clube que representou até se mudar para Paris, em 2020, Danilo Pereira não esquece emblema onde fez parte da formação e garante que não sente qualquer vontade de se vingar no encontro de amanhã. "Vingança? Não, de todo [risos]. O Benfica deu-me muito, como a chance de estar aqui hoje. Penso que vingança não é bom de se dizer, não é a palavra certa", atirou, durante a antevisão ao duelo com o clube português, acrescentando: "Durante os cinco anos que joguei no FC Porto, sempre foi difícil jogar aqui. É um estádio que tem capacidade para 65.000 adeptos. É um ambiente acolhedor, muito favorável ao Benfica. Vai ser quente. Cabe-nos a nós fazer um grande jogo aqui para levarmos os três pontos para casa."O internacional português, que sustenta que o seu "prazer de jogar" é transversal a qualquer posição em que atue, disse ainda que o campeonato português é "subestimado". Questionado sobre o porquê de geralmente se atribuir o favoritismo aos franceses mas o historial favorecer os portugueses, Danilo ripostou: "Temos que mudar as estatísticas amanhã [risos]. O campeonato português está subestimado devido a várias coisas. Mas penso que há equipas com muita qualidade, como o FC Porto, o Benfica, o Sporting ou o Sp. Braga, que têm muitos jogos na Liga Europa e na Champions."Sobre o próximo adversário da prova milionária, o jogador entende que os homens de Roger Schmidt têm como principal arma o "coletivo". "O ponto do Benfica está no coletivo, têm uma conexão forte tanto ofensivamente como defensivamente. Vemos isso desde o início da temporada. Mas há também qualidades individuais que podem fazer a diferença em campo. Há uma boa mescla entre juventude e experiência, o que dá dinamismo", analisou.