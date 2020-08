«De volta a casa»: João Félix partilha foto no Seixal

João Félix já está em Portugal com a restante equipa do Atlético de Madrid para disputar a final-8 da Liga dos Campeões.



Os colchoneros treinaram esta terça-feira no Benfica Campus, no Seixal, e o avançado, que foi formado no Benfica e deixou as águias no verão passado para rumar a Madrid, não perdeu a oportunidade de registar o momento. Através de uma 'storie' no Instagram, Félix partilhou uma fotografia tirada antes do apronto do At. Madrid com a legenda 'Back home!!'.



Um regresso a casa especial para João Félix, que também poderá ter a oportunidade de voltar a jogar no Estádio da Luz. Mas primeiro o Atlético Madrid precisa de ultrapassar os alemães do RB Leipzig, no Estádio de Alvalade, em jogo dos quartos-de-final marcado para as 20h00 de quinta-feira.