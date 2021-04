Defesa do Real Madrid e o reencontro com o Liverpool na Champions: «Nós perdemos Ronaldo»

Real Madrid e Liverpool voltam a encontrar-se na Liga dos Campeões e vão lutar por uma vaga nas meias-finais. O último duelo entre ambos aconteceu a 26 de maio de 2018, na final de Kiev, que os merengues venceram por 3-1, conquistando a 12.ª 'orelhuda' do seu palmarés e a 3.ª de forma consecutiva. Um encontro que seria o último de Cristiano Ronaldo com a camisola do Real Madrid, já que poucas semanas depois o craque português viria a transferir-se para a Juventus.





Na antevisão à partida de amanhã, referente à 1.ª mão dos 'quartos', Nacho Fernández, defesa do Real Madrid, lembrou que muito mudou desde esse embate em Kiev. "Desde que os enfrentámos nessa final eles ganharam a Champions e nós perdemos o Cristiano Ronaldo", referiu o internacional espanhol, que apesar de cauteloso está confiante num desfecho positivo da eliminatória. "Continuamos a ser uma equipa muito competitiva. Estamos concentrados no plantel que temos", acrescentou.O jogador de 31 anos alertou ainda para a responsabilidade do clube espanhol. "Sermos ou não favoritos importa-nos pouco. Focamo-nos no jogo de amanhã e em passar à fase seguinte. Como equipa, sabemos o que significa representar o Real Madrid neste tipo de jogos", analisou.