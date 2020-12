Demba Ba aponta o dedo a Tuchel no PSG-Basaksehir: «Culpou-nos pelo que se passou»

Demba Ba foi um dos protagonistas na revolta dos jogadores no PSG-Basaksehir, jogo da Liga dos Campeões que foi suspenso e retomado no dia seguinte, e agora aponta o dedo ao treinador adversário, referindo que Thomas Tuchel culpou os jogadores pela situação.





"Ele teve uma discussão com um ou dois jogadores da nossa equipa e basicamente culpou-nos pelo que aconteceu. É problema dele. Não meu. Não é algo que vou dizer em frente às câmeras", afirmou Demba Ba em entrevista ao canal turco TRT World."Os jogadores do PSG podiam ter continuado em campo e dizer: não, estamos aqui para jogar. Mas decidiram parar. Alguns dos elementos do PSG, ou um elemento, gostaria que estivesse em frente a uma câmara e explicasse como ele nos tratou. Não aceito isto e nunca vou aceitar e a próxima vez que o vir, vai ouvir. O treinador. Não me vou alongar", referiu.