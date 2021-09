Desforra no ar entre Barcelona e Bayern Munique

Na memória dos adeptos está a estrondosa derrota do Barcelona aos pés do Bayern, por 8-2, na Champions 2019/20, que os bávaros conquistaram em Lisboa. O reencontro na liga milionária, no mesmo grupo do Benfica, foi oportunidade para Koeman reclamar vingança. "Falámos do que se passou. Temos a hipótese de mudar a situação de quem viveu esse jogo. Será um encontro intenso e podemos causar danos ao Bayern", explicou o técnico holandês, que não pode contar com Agüero, Fati e Braithwaite, que vai ser operado e será ausência até 2022. Também Busquets quis passar um pano sobre a goleada. "Eles mantiveram o grupo mas mudaram de técnico. Nós mudámos alguns jogadores e o técnico. É preciso jogar com outra mentalidade, sem pensar nesse jogo", explicou.

Do lado germânico, Julian Nagelsmann garantiu que Lewandowski "está pronto" e comentou a saída de Messi do rival. "O Barcelona já não tem o estilo extravagante de Messi, mas tem jogadores que podem sair da sua sombra. Messi sempre foi um jogador que atraiu muito a bola, mas agora vários jogadores terão de assumir a responsabilidade", frisou o jovem treinador.