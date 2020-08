Di María eleito o melhor em campo: «Vim para Paris para fazer história»

Di María foi eleito pela UEFA o melhor jogador em campo, na vitória do PSG sobre o Leipzig por 3-0. O argentino marcou e assistiu e foi decisivo para levar os parisienses à primeira final da Champions na sua história.





"Estou muito feliz. O prémio é de todos, da equipa em geral. Fizemos um grande jogo. Queiramos ficar na historia do clube, foi por isso que vim para Paris. Queiramos estar na final e oxalá que consigamos continuar assim no domingo. Quero mandar um abraço aos adeptos", afirmou no final do jogo.Di María esperava um jogo complicado, mas revelou o empenho que o PSG trazia para este encontro."Fomos nós próprios. Demos 100%. A qualificação era 50/50 antes do jogo, mas sabíamos que, se lutássemos com tudo, conseguíamos. Foi assim, desde o primeiro minuto".