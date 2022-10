Diego Simeone: «Se João Félix jogar que seja o futebolista do último jogo»

O técnico Diego Simeone não revelou se a partida no Estádio do Dragão representará o regresso de João Félix à titularidade mais de um mês depois do internacional português ter sido aposta inicial na receção ao Real Madrid, mas foi claro quando esclareceu qual é a resposta que pretende do avançado luso se decidir apostar no seu potencial."Não sei se o João vai jogar de início, mas, se lhe tocar jogar, que seja o futebolista que foi durante os 30 minutos no último jogo, porque o campo fala e quando o campo fala não há muito a dizer", confidenciou o treinador argentino, aludindo ao desempenho de João Félix quando saltou do banco de suplentes frente ao Cádiz, na última partida do campeonato.Sobre as expectativas para o encontro frente ao FC Porto, Simeone começou por compatibilizar-se com o homólogo Sérgio Conceição sobre a falta de tempo para preparar os jogos, mas também reconheceu a dura realidade desportiva do Atlético de Madrid e vincou a ambição de garantir um resultado que assegure a continuidade da sua equipa nas competições da UEFA."Como explicou o Sérgio Conceição na antevisão a este jogo, cada vez há mais dificuldades para preparar os jogos. Quase não podemos treinar, pelo que tem de haver um cuidado mais teórico, mas o que importa é sacar um resultado importante frente ao FC Porto", disse o treinador, garantindo que "a Liga Europa é uma competição importante": "Não vamos continuar na Liga dos Campeões porque houve coisas que não fizemos bem, mas vivemos com a ilusão de regressar a esta prova na próxima época. Estou sempre preparado para competir. Foi isso que me ensinaram desde miúdo, mas para isso acontecer ainda temos de trabalhar muito e, principalmente, viver a nossa realidade, que, por agora, passa por lutar com todas as nossas armas para chegar à Liga Europa".