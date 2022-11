Diego Simeone viu um FC Porto melhor e analisa eliminação: «Quase todos os adversários foram superiores»

Diego Simeone viu um FC Porto melhor do que o At. Madrid no Estádio do Dragão. O treinador argentino rendeu-se à equipa de Sérgio Conceição, que venceu por 2-1 na última ronda da fase de grupos da Liga dos Campeões, eliminando os colchoneros da Europa."O FC Porto foi superior. Teve mais intensidade, foi melhor na defesa, saíram bem da nossa pressão e foram contundentes nas duas primeiras oportunidades que tiveram", vincou 'Cholo', que passou a analisar o porquê dos espanhóis ficarem, desde já, fora das competições europeias e no 4º e último lugar da fase de grupos da Liga dos Campeões."Quando isto acontece, tenta-se ver a realidade em relação ao que aconteceu na Europa, também no ano passado que nos custou a saída. No ano passado, em Salzburgo, também foi difícil para nós... Custa-nos [a eliminação], temos de o aceitar e ver como podemos melhorar na Europa: os números são maus, marcam-nos em todos os jogos, nós marcamos pouco e quase todos os adversários foram superiores", assumiu o técnico da equipa onde figura o português João Félix, titular no Dragão.Para Simeone, há que levantar a cabeça e seguir em frente. "Terminámos na posição que merecemos. Apenas temos de aceitar a realizar e amanhã começa uma nova etapa. Resta-nos a Liga espanhola e a Taça do Rei. Temos de ser fortes para sair juntos deste momento difícil. Não tenho dúvidas que o conseguiremos mais à frente", reiterou, dando conta de que todos estão "lixados por ficarem fora da Liga Europa".