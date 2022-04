Diogo Jota: «Não esperava um jogo equilibrado»

Diogo Jota ajudou o Liverpool a avançar para as meias-finais da Liga dos Campeões , ao ser titular numa partida na qual, confessa, não esperava que o Benfica fosse capaz de equilibrar as contas. À CNN Portugal, o português assumiu que os reds acabaram por relaxar quando não deviam e que isso lhes valeu alguns calafrios."Não esperava um jogo equilibrado. Esperava um bom jogo da nossa parte, acreditava que podíamos vencer. Estivemos na frente por dois golos, mas, desta vez, relaxámos um pouco quando não devíamos. O Benfica aproveitou bem o espaço nas costas para fazer dois golos e causou algum calafrio. O mais importante é que conseguimos a passagem. Fizemos uma grande primeira parte. O Benfica acaba por fazer um golo vindo do nada, um ressalto que isolou um jogador. No final, acabámos por fazer o nosso trabalho", comentou.