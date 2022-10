Do mau policiamento que motivou atraso do Sporting às bocas de Tudor junto ao túnel: pré-jogo atribulado em Marselha

Estava difícil o Marseille x Sporting começar e o Tudor ficou em brasa #ChampionsELEVEN pic.twitter.com/JHDyeyscoD — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) October 4, 2022

O Marselha-Sporting começou apenas às 18h07, quando estava agendado para as 17h45. A comitiva leonina chegou com atraso ao Vélodrome devido ao mau policiamento feito pelas autoridades no trajeto até ao estádio, apurou. As autoridades Indicaram a hora de saída do autocarro do Sporting do hotel para o estádio mas o policiamento acabou por não ser feito da melhor forma. O nosso jornal apurou que o autocarro esteve 30 minutos a meio do caminho sem vislumbrar onde se encontrava a polícia.Assim, o jogo foi inicialmente atrasado para as 17h55 e depois para as 18h. A equipa do Marselha chegou ao túnel de acesso ao relvado bem antes das 18h, acabando por ficar à espera dos jogadores verde e brancos. Igor Tudor mostrou-se impaciente com a ausência dos leões e, depois de protestar no relvado com um delegado da UEFA pelo atraso, reclamou com Hugo Viana e outros elementos sportinguistas junto ao balneário."Agora estamos mais prejudicados do que vocês. Por que motivo não vêm? Sao 19h (n.d.r.: 18h em Portugal]. Isto é a Liga dos Campeões. Começamos quando vocês quiserem...", foram algumas das palavras ditas pelo treinador do Marselha.