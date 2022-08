Dois benfiquistas entre os 'reis' da velocidade na Liga dos Campeões 2021/22

A UEFA lançou esta quarta-feira o relatório referente à Liga dos Campeões 2021/22, onde analisa inúmeros aspetos da prova e onde se destacam, em vários pontos, as equipas portuguesas que marcaram presença na competição: Sporting, Benfica e FC Porto.Numa prova ganha pelo Real Madrid e que contou com um total de 380 golos, foi o Bayern Munique que encontrou as redes adversárias em mais ocasiões (31). O Ajax, que integrou o grupo do Sporting, foi a segunda equipa com mais golos marcados, apesar dos leões terem registado o melhor nível de aproveitamento da Champions: 17,9 por cento dos remates da formação de Rúben Amorim deram em golo.No 11.º lugar da lista de melhores marcadores surge surge Darwin Núñez. Agora ao serviço do Liverpool, o uruguaio, que representou o Benfica na prova, apontou seis tentos, resultantes de 17 remates e oito no alvo. A UEFA destaca também a facilidade das águias em desenvolver ataques rápidos através de passes verticais, sublinhando a eficácia de Rafa e Darwin no que a esse aspeto diz respeito. De resto, o uruguaio e o português foram, respetivamente, os 2.º e 3.º mais rápidos da competição, apenas atrás de Mbappé. Darwin correu a uma velocidade média de 36.5 km/h, pouco à frente de Rafa, com 36.4 km/h. O gaulês foi 'apanhado' a 36.7.O FC Porto foi uma das equipas com mais passes longos bem sucedidos, com 66. Taremi foi o jogador dos dragões que registou maior percentagem de criação de oportunidades de golo, e Diogo Costa o maior número de passes. Já Otávio, destacou-se pelas ações defensivas: o internacional português realizou 118 ações de pressão, 26 recuperações de bola e ganhou nove duelos.Sporting e Benfica foram ainda duas das equipas que registaram linhas de pressão mais baixas. Vlachodimos também esteve em destaque: o guarda-redes grego das águias não sofreu golos em cinco jogos - o mesmo número de Courtois (Real Madrid) e Mendy (Chelsea) - e foi o segundo melhor guardião no que diz respeito à média de golos impedidos por jogo, com 4,59.De resto, Weigl foi o segundo jogador de toda a prova com maior média de distância percorrida por jogo, com 12,49 km. No que toca à distância na cobrança de pontapés de baliza, o Sporting registou 29,9 metros, seguido do Benfica, com 38,1, e do FC Porto, com 41,9.Outra curiosidade é o facto do PSG ter sido a equipa que menos distância percorreu no relvado por jogo, com 106,34 km. O Dínamo Kiev, no extremo oposto, registou 123,05.