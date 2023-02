Dortmund-Chelsea: Adeyemi arrancou de mota, deixou Enzo para trás e fez assim o 1-0

É verdade que o Chelsea estava mais perto do golo do que o Borussia Dortmund, mas foram os alemães que inauguraram o marcador no Signal Iduna Park fruto de um contra-ataque ultrassónico de Adeyemi. O alemão arrancou com a bola controlada apenas com Enzo Fernández pela frente e quando mudou de velocidade deixou o argentino, transferência recorde da Premier League no último mercado de inverno, completamente batido. Kobel, guarda-redes dos aurinegros, também não esteve nada bem na saída entre os postes.