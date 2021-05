Dragão pode receber 16.500 adeptos na final da Champions: bilhetes à venda a partir de hoje

A UEFA anunciou esta terça-feira que as autoridades portugueses autorizaram a presença de 16.500 adeptos (33% da lotação) na final da Liga dos Campeões, encontro que vai colocar frente-a-frente Chelsea e Manchester City, no Estádio do Dragão, no Porto no próximo sábado.





Após confirmação por parte das autoridades locais para a presença de um número limitado de espectadores na final da UEFA Champions League de 2021, a 29 de Maio, no Estádio do Dragão, no Porto, a venda de bilhetes para público em geral vai arrancar, em exclusivo no UEFA.com, esta terça-feira, dia 25 de Maio, às 13h00 (Portugal Continental), decorrendo até não sobrarem bilhetes.As autoridades portuguesas confirmaram uma capacidade de 33 por cento ou até 16.500 espectadores. Cada finalista viu ser-lhe atribuído 6000 bilhetes, com o processo de venda a ser feito directamente por cada clube.Acesso ao estádioPara aceder ao estádio vai ser necessário apresentar uma prova de vacinação ou o resultado negativo de um teste à COVID-19 (teste PCR com data de 26, 27, 28 ou 29 de Maio de 2021; teste rápido de antigénio negativo com data de 28 ou 29 de Maio de 2021). Mais informação está disponível aqui (em inglês).Adeptos oriundos do estrangeiro também terão de respeitar quaisquer restrições e requisitos de entrada e permanência no país que estejam em vigor na altura da final.Bilhetes para público em geralOs 1700 bilhetes para público em geral serão vendidos por ordem de chegada.As categorias de peço disponíveis para público em geral para a fina da UEFA Champions League são as seguintes: Categoria 4: €70 euros, Categoria 3: €180 euros Categoria 2: €450 euros e Categoria 1: €600 euros. Bilhetes para espectadores com deficiência estão disponíveis por €70 euros (bilhete com preço de Categoria 4 e um bilhete de acompanhante gratuito).Dois bilhetes por pedidoPode candidatar-se a até dois bilhetes por pessoa. Os bilhetes serão personalizados e cada candidato deve apresentar os seus dados pessoais e dados do convidado no portal de bilhética.