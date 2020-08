Duelo entre PAOK e Benfica já tem hora e data marcada

Já é conhecida a data do encontro entre PAOK e Benfica, jogo a contar para a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, disputado a apenas uma mão, no Estádio Toumba, na Grécia. A equipa orientada por Jorge Jesus defrontará a formação grega, orientada por Abel Ferreira, no próximo dia 15 de setembro, pelas 19 horas - horário de Portugal Continental, tal como determinou esta segunda-feira o sorteio da UEFA, realizado em Nyon (Suíça).





No caso de seguir em frente, a formação encarnada defronta no playoff os russos do Krasnodar, 'carrascos' do FC Porto na terceira pré-eliminatória da edição 2019/20, em 22 ou 23 e 29 ou 30 de setembro.