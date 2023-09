«É a diferença de qualidade»: Patrick van Leeuwen resignado com a derrota frente ao FC Porto

As declarações de Patrick van Leeuwen, treinador do Shakhtar Donetsk, após a derrota (1-3) dos ucranianos frente ao FC Porto na estreia na fase de grupos da Liga dos Campeões.



Teve algumas opções inesperadas na escolha do onze. Era o jogo certo para o fazer?

"Temos de fazer escolhas. Alguns jogadores estiveram ausentes ao serviço das seleções, outros estavam sobrecarregados por causa do último jogo. Fiz opções para tentar dar o máximo de energia à equipa para este jogo. Não tenho só 11 jogadores e o meu trabalho é escolher os que acho melhor para cada jogo."

Gostou de ter jogado em Hamburgo?

"Vi o estádio cheio, senti muita energia das bancadas e, por isso, só posso dizer que foi uma boa opção em jogar em Hamburgo. Ainda teremos mais dois jogos aqui e espero voltar a sentir o apoio que senti neste jogo. Estou satisfeito com a direção por ter escolhido Hamburgo para jogar as competições europeias."

O Shakhtar cometeu muitos erros na construção, sobretudo no início do jogo. Foi decisivo para o resultado final?

"Há uma diferença de qualidade e de experiência entre as duas equipas. No futebol, se não houver erros, não há golos. Sabemos onde erramos e o que podíamos ter feito melhor. Reagimos bem ao primeiro golo sofrido, fizemos o empate, mas sofremos logo depois o 2-1. Depois ainda podíamos ter empatado, mas não fomos eficazes. Ainda assim gostei do esforço da equipa sobretudo na 2ª parte", terminou.