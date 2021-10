"É sempre ele": Ronaldo brilha em campo e na imprensa inglesa

Os red devils bateram a Atalanta por 3-2, depois de estarem a perder por 2-0, numa reviravolta épica abrilhantada pelo inevitável Cristiano Ronaldo. É por isso que nas redes sociais e na imprensa britânica o nome do capitão da Seleção Nacional é o principal destaque.

"Sempre ele", "A lei de Ronaldo" e "Religião? Cristiano Ronaldo" são algumas das frases que nos minutos seguintes ao duelo da liga milionária começaram a rolar frenéticas pelas redes sociais.

"Ronaldo salva Solskjaer novamente depois de uma primeira parte horrenda" é o destaque do The Sun, que bem ao seu jeito elogia Ronaldo enquanto 'derrete' o treinador do Manchester United.

MAMA PAPA GRACIAS

gracias por darme la vida en la misma época que DON CRISTIANO RONALDO pic.twitter.com/i03hcfLOPK — Vaka♣? (@hasta_vaka) October 20, 2021

O Daily Star, acutilante como sempre, garante com o trocadilho 'Papering over the cracks' que os problemas do United foram escondidos por Ronaldo, encetando a crónica de jogo com a proposta de apontar três coisas que o treinador fez mal neste duelo e duas que fez bem.

"Ronaldo, o herói" foi a opção do The Guardian para destacar o sucesso da formação de Old Trafford, enquanto o The Independent realça com fervor a 'Noite louca que acabou em bem por causa de Ronaldo".

Para terminar esta breve ronda por Terras de Sua Majestade, nada como lançar um olhar à BBC, que dividindo atenções entre Man United e Chelsea, dá uma nota bem positiva à prestação do 'salvador' Ronaldo.