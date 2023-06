Ederson: «Foram cinco anos a cair. Despedaçaram-nos, mas reconstruímos pedaço a pedaço»

Ederson foi decisivo para a vitória do Manchester City sobre o Inter Milão (1-0) e consequente conquista da Liga dos Campeões. O guarda-redes assinou várias defesas de elevado grau de dificuldade, evitando assim qualquer golo italiano."Foi um jogo muito difícil, contra uma equipa que marca muito bem, com muito bons jogadores. Tivemos algumas oportunidades, sobretudo no segundo tempo. Fico feliz por ajudar esta equipa, não foram só os 11 em campo mas todos no banco, o 'staff', o cozinheiro, o roupeiro, tudo o que envolve o City", disse o internacional brasileiro.O Manchester City já procurava esta conquista há várias épocas e Ederson admite que os insucessos passados ajudaram a este desfecho de hoje: "A derrota ensina-nos muito, foram cinco anos a cair. Despedaçaram-nos, mas reconstruímos pedaço a pedaço, com novas peças que ajudaram".