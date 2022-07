Com a derrota caseira diante do Dínamo Kiev (1-2) e consequente eliminação na 2.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o Fenerbahçe de Jorge Jesus caiu para a Liga Europa, mais concretamente para a 3.ª pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da segunda competição da UEFA.A formação turca irá agora medir forças com os checos do Slovácko (4 e 11 de agosto), tendo em vista um lugar no playoff, última fase antes da entrada na fase de grupos.De referir que os derrotados na 3.ª pré da Liga Europa caem para o playoff da Conference League.