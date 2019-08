Em jogo com três penáltis, Ajax elimina o PAOK, de Abel Ferreira, da Liga dos Campeões

O Ajax recebeu e venceu (3-1), o PAOK, de Abel Ferreira, em jogo da 2.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.Depois do empate (2-2), no primeiro encontro, a formação comandada pelo técnico português, ex-Sp. Braga, até entrou melhor na partida e chegando mesmo a estar em vantagem, por força do golo apontado por Diego Biseswar, aos 23 minutos. O avançado holandês, à entrada da área, rematou forte para o fundo da baliza defendida por Andre Onana. Aos 43 minutos, Tadic, através de um penálti, estabeleceu a igualdade no marcador, depois de desperdiçar um penálti minutos antes.Na segunda metade Tagliafico, após um pontapé de canto convertido por Ziyech, fez o segundo para a formação orientada por Erik ten Hag, aos 79 minutos. Cinco minutos depois, o terceiro penálti para o Ajax e Tadic não perdoou, aumentando a vantagem para 3-1. Já perto do apito final, Diego Biseswar bisou na partida, fixando o 3-2, resultado que permaneceu até ao final do encontro.Com este resultado o PAOK fica de fora da competição milionária e já só pode tentar garantir o acesso à fase de grupos da Liga Europa. Já o Ajax irá encontrar-se com o APOEL, do português Andre Vidigal, que esta terça-feira carimbou a presença na próxima fase ao triunfar (2-0), sobre o Qarabag.