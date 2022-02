Erik Ten Hag: «Sporting e Benfica são muito diferentes»

O Ajax defronta esta quarta-feira o Benfica, no Estádio da Luz, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Em antevisão ao duelo de amanhã, Erik Ten Hag, treinador da formação de Amesterdão, elogiou as águias, considerando-as "um adversário forte", com "muita experiência" no centro da defesa, mas assumiu querer "um bom resultado", mantendo a filosofia de jogo da equipa.





"No jogo fora queremos um bom resultado. Quem é o favorito não interessa muito. O Benfica é um adversário forte, aproveita-se bem dos nossos erros. Na competição deles têm de assumir o jogo. Vamos ter de jogar na nossa filosofia", começou por dizer o técnico holandês."Temos outros jogadores em comparação com o que aconteceu há 3 anos. Esse grupo jogava muito bem. Jogámos bom futebol, mas quando as coisas não correm bem conseguimos alcançar o resultado. Não foi um bom jogo mas conseguimos um bom resultado."

"Estatuto mudou? Sim. Nessa altura passamos para a fase a eliminar. De há três anos para agora temos outro estatuto. Alcançámos muito bons resultados. O Benfica consegue motivar-se muito para jogar com uma equipa como nós. O poder do Benfica é jogar contra essas equipas. No centro da defesa têm muita experiencia. O Otamendi e o Vertonghen. Amanhã teremos de ser bons para criar oportunidades."

Overmars e Bogarde



"São situações más. Deixamos para as instâncias independentes. Estas situações são chatas. Aconteceu com Overmars também, claro que é chato. Este grupo consegue lidar bem."

Diferenças entre Benfica e Sporting



"O Benfica é outra equipa em relação há três anos. Há três anos é uma equipa. Temos de fazer a nossa estratégia, tomar boas decisões, ler bem o jogo. Sporting e Benfica são muito diferentes, o treinador é diferente. Temos de tomar boas decisões com bola. Fazer bem a transição para a defesa. O contra-atauqe é um dos pontos mais fortes do Benfica", terminou.