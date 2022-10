Erros nos dois primeiros golos do Marselha e vermelho direto: o jogo de pesadelo para Adán

Antonio Adán viveu um jogo para esquecer no Vélodrome. O guarda-redes do Sporting cometeu erros nos dois primeiros golos do Marselha - separados por apenas três minutos - e foi expulso aos 23', após tocar com a mão na bola fora da área. No primeiro golo, chutou a bola contra Alexis e no segundo colocou mal o esférico no meio-campo defensivo leonino. Veja os lances em baixo: