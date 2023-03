Espanhóis alertam para o "enganador" Benfica: «Talvez não tenham estrelas, mas formam uma boa equipa»

O Real Madrid é a única equipa espanhola que marcará presença esta sexta-feira no sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões, tendo o Benfica como um dos seus sete possíveis adversários na próxima eliminatória da prova da UEFA.Através de uma sondagem, o jornal espanhol 'Marca' tentou perceber junto dos seus leitores qual dos possíveis adversários seria o mais acessível ao Real Madrid nos quartos de final da Champions, com os encarnados a reunirem a preferência dos utilizadores que participaram neste exercício (36% das escolhas contra os 18% do Milan, a segunda equipa mais votada).Contudo, em espécie de análise a cada um dos sete possíveis adversários do Real Madrid, o jornal classificou o clube da Luz como uma equipa de "dificuldade 7" (a nota mais baixa, a par de Inter, Milan e Chelsea) numa escala de 0 a 10. O diário espanhol sublinhou que as águias "talvez sejam a equipa com menos nome", mas alertaram para a qualidade do seu coletivo e para a temporada que têm vindo a fazer."Uma equipa enganadora. Talvez seja a que tem menos nome dos oito [clubes apurados], mas não é por isso que é acessível. Teve um adversário fácil nos oitavos de final (Club Brugge) e está a ir bem na liga (é líder). João Mário, Rafa Silva, Gonçalo Ramos, Otamendi, o espanhol Grimaldo... Talvez não tenham estrelas, mas têm grandes jogadores que formam uma boa equipa", pode ler-se na análise do referido jornal.