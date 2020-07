Espanhóis garantem que jogos da 2.ª mão dos 'oitavos' da Champions não serão em Portugal

O jornal espanhol 'As' garante que a UEFA vai anunciar sexta-feira, dia do sorteio da Liga dos Campeões, que os jogos que faltam disputar da 2.ª mão dos oitavos-de-final não serão realizados em Portugal, conforme pretendia o organismo europeu, mas sim no estádio das respetivas equipas.





Assim, o Manchester City recebe o Real Madrid (2-1), o Barcelona joga em casa com o Nápoles (1-1), a Juventus defronta o Lyon em Turim (1-0) e o Bayern Munique será anfitrião do Chelsea (3-0). Estes jogos estão agendados para os dias 7 e 8 de agosto.O mesmo jornal explica que a UEFA tentou convencer os clubes a disputar os jogos em Portugal, estando já definidos os estádios do Dragão e o Afonso Henriques para receber estas partidas, mas a pressão do Manchester City e do Barcelona acabou por ser determinante.Explica o 'As' que Pep Guardiola tem visto a forma como o Real Madrid tem vindo a jogar desde a retoma e não quer dar nenhuma vantagem aos merengues.Os quartos-de-final, meias-finais e final serão depois disputados em Lisboa, durante o mês de agosto. PSG, Atlético Madrid, Atalanta e Leipzig são as equipas já apuradas.