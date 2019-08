Especialistas fazem previsões e antecipam vencedor da Champions

Um grupo de especialistas da Opta, do Google e da Squawka reuniu-se a convite do canal 'BT Sport' para tentar antecipar o que vai acontecer na Liga dos Campeões esta época e os resultados não podiam ser mais do agrado dos espanhóis: o Real Madrid será o vencedor desta edição da Champions. Já o Benfica não passa a fase de grupos...O Real Madrid, ainda segundo os mesmos especialistas, vai derrotar na final o Bayern Munique, por 3-2. Nas meias-finais os merengues superam o Barcelona (5-2); nos 'quartos' o Chelsea (4-2) e nos 'oitavos' o Manchester City (7-5).Já a formação alemã deixa pelo caminho o Atlético Madrid nos 'oitavos' (3-1), o PSG nos 'quartos' (3-2) e a Juventus nas 'meias' (3-0).Real Madrid-Manchester City, 7-5Borussia Dortmund-Chelsea 2-1Barcelona-Inter, 3-1Liverpool-Salzburgo, 4-3Bayern Munique-Atlético de Madrid, 3-1PSG-Shaktar, 3-2Juventus-Valencia, 3-2Lyon-Atalanta, 2-2Real Madrid-Chelsea, 4-2Barcelona-Liverpool, 2-0Bayern Munique-PSG, 3-2Juventus-Lyon, 2-1Real Madrid-Barcelona, 5-2Bayern Munique-Juventus, 3-0Ao nível individual Messi será, segundo as mesmas previsões, o primeiro jogador com mais de 10 hat-tricks (11) e Cristiano Ronaldo aumentará para 35 o número de equipas a quem marcou nesta competição.