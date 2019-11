Estalou a bronca no Nápoles: autocarro saiu vazio e Ancelotti boicotou conferência de imprensa

O Nápoles caiu para 2.º do Grupo E da Liga dos Campeõess ao empatar (1-1) com o Salzburgo. O norueguês Haland voltou a brilhar, marcando de penálti logo aos 11’. O avançado de 19 anos já leva sete golos na Champions (e 23 em 17 jogos em todas as competições esta época), sendo o que precisou de menos encontros para chegar a tal registo: apenas os quatro desta temporada (Diego Costa e Harry Kane fizeram-no em cinco partidas, enquanto Messi necessitou de 18 e Cristiano Ronaldo de... 33!). Lozano (43’) evitou a derrota do Nápoles, mas não a bronca no final.





A equipa decidiu contrariar as ordens do presidente Di Laurentiis e não seguiu para o retiro. O autocarro que transportava a equipa saiu vazio, segundo ‘La Gazetta dello Sport’. Ancelotti, que se manifestou contra a indicação de Di Laurentiis não compareceu na conferência de imprensa para fazer a análise ao jogo.